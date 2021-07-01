  • 2021年7月1日 星期四
  • 29º
  • 81%
熱門： 林鄭月娥荔枝追蹤神器柔道打針優惠

日報新聞 > 港聞

台屏東枋山鄉群組 再添一宗染疫

2021-07-01 列印
　　台灣過去一日新增五十六宗確診個案，五十五宗是本土感染，兩宗源頭不明，再多五名患者不治。疫情指揮中心指揮官陳時中指，屏東縣枋山鄉群組再多一人感染，群組累計十五人確診，當中十二人感染Delta變種病毒。陳時中指疫情發展趨勢向下，呼籲民眾做好個人防護。另外，內地前日新增九宗確診個案，全屬境外輸入病例。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd