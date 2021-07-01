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「一哥」蕭澤頤到金紫荊廣場視察

2021-07-01 列印
　　署理行政長官李家超將於今早主持慶祝香港特別行政區成立二十四周年活動，而上午八時的升旗儀式會在灣仔金紫荊廣場舉行，警察樂隊現場奏樂，政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。考慮到近日的公共衞生風險，升旗儀式不設公眾觀禮區，升旗儀式後的慶祝酒會則在灣仔會議展覽中心舉行。

　　警務處長蕭澤頤，昨午預先到會展及金紫荊廣場視察，了解保安安排。現場架起大型水馬，大批警員巡邏。會展博覽道出入口設警崗和路障。蕭逗留約一小時後離開，無接受傳媒訪問。



　　據悉，警方為防範非法集結、暴力示威甚至恐怖襲擊，將出動超過一萬警力布防，其中反恐特勤隊、鐵路警區人員會駐守金紫荊廣場等地，確保慶典活動順利安全舉行，同時不排除繼今年「六四」後再次封閉維園，以防範非法集會。

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