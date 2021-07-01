建黨百周年 中國扶貧經驗全球借鑒 八億人走出貧窮陰霾 極速創人間奇蹟

中共十八大以來，國家主席習近平提出「精準扶貧」理念，通過異地搬遷、轉移就業、產業發展等方式，短短八年令貧困縣全部「摘帽」，極速完成中國歷代治國安邦的頭等難事，在建黨百年之際「邁入小康社會」。改革開放四十多年來，中國已有近八億人走出貧窮陰霾，佔同期全球減貧人口總數的七成以上，史無前例。專家指中國共產黨的領導和組織能力是打贏脫貧攻堅戰的關鍵，其經驗將如同抗擊新冠疫情一樣，成為許多國家的學習範本。習近平曾言：「一部中國史，就是一部中華民族同貧困作鬥爭的歷史。」貧困是人類社會的頑疾。中共建國後，在經濟發展上走過不少彎路，直至一九七八年改革開放，中國仍是個貧困大國。一九八六年起，政府開始採取大規模開發式扶貧，通過修建基礎設施，發展教育，提供優惠貸款等，着力發展社會生產力，取得不錯效果，成功「讓一部份人、一部份地區先富起來」，但城鄉差距持續拉大，不少窮鄉僻壤仍然在赤貧中掙扎。習考察湘西提「精準扶貧」十八大後，中國扶貧工作進入新階段。二○一三年十一月，習近平考察湖南湘西時首次提出「精準扶貧」，要求實事求是，因地制宜，對扶貧對象精確識別、幫扶。二○一五年十月，中央提出二○二○年實現全國脫貧的目標，動員全國全社會力量推動落實。美專家：強大動員力令我吃驚今年二月二十五日，北京隆重舉辦全國脫貧攻堅總結表彰大會，習近平宣佈「脫貧攻堅戰」取得全面勝利，現行標準下九千八百九十九萬農村貧困人口全部脫貧，八百三十二個國家級貧困縣全部摘帽，並形容中國創造了「人間奇蹟」。「中國扶貧展示的強大動員力令我吃驚」，中國問題專家、美國庫恩基金會主席羅伯特．庫恩六月中參加本港舉行的「百年大黨國際學術研會」時，讚揚中國的扶貧政策非常有效，官方對貧困地區的醫療保健、教育和衞生設施等情況展開摸底調查，確保每個貧困戶能得到幫扶，每座村莊都有專人負責。省、市、縣、鄉、村五級黨組織的書記相互協調，定期評估，確保扶貧的精準和公正。「精準扶貧」規劃比過往更具體靈活，涉及產業發展、轉移就業、易地搬遷、教育、健康、生態保護、兜底保障、社會扶貧等八大路徑。官方同時鼓勵科技扶貧，貧困地區的特色產品，如陝西柞水木耳、甘肅禮縣蘋果、雲南西盟山林百花蜜等，紛紛通過電商平台銷往全國。去年四月，習近平曾專程到陝西柞水縣參觀「柞水木耳」直播帶貨，稱讚「大有可為」。庫恩說，更重要因素的是最高領導人的承諾，「習近平幾乎去到哪裏都強調扶貧，並鼓勵黨的幹部定期走訪貧困地區」。他認為，中國取得脫貧攻堅戰的勝利與成功遏制新冠疫情一樣，「未來的歷史學家會將之定性為這個時代的標誌性事件。」今年三月，中國常駐聯合國代表張軍向國際社會總結中國滅貧的四點經驗：一是堅強有力的領導，二是堅持以人民為中心，三是動員全社會力量，四是實施精準扶貧方略。美國哥倫比亞大學可持續發展研究中心主任傑弗里．薩克斯說：「中國與貧困的鬥爭是歷史上最傑出的鬥爭之一，為世界其他地區提供了借鑑。」