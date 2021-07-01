﻿七人獲頒大紫荊勳章﻿ ﻿包括張舉能鄭若驊葉劉﻿

張舉能首席法官、律政司司長鄭若驊、市建局主席周松崗、行會成員葉劉淑儀、港區全國人大代表陳振彬、香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深，及中國港澳台僑和平發展總會會長盧文端獲頒大紫荊勳章。
行政長官讚揚張舉能盡心竭力為司法機構及香港市民服務，在堅守法治方面貢獻殊深；鄭若驊領導律政司履行各項繁重的職務，致力維護法治，確保司法公義及守護公眾利益；周松崗就政府的決策提出不少真知灼見，並帶領市建局肩負尋求嶄新方法增加房屋供應的任務。
至於葉劉淑儀是廣受敬重的從政者，經常主動向國際及本地社會就香港情況作出解說，加深他們對「一國兩制」的理解。葉太正身處北京參加中國共產黨成立一百周年慶祝活動，她透過助手回應指很高興多年來的工作獲得特區政府認同。
行政長官又稱讚陳振彬長期推動香港青年發展，對促進社區和諧團結，及推動香港與內地更緊密關係亦功不可沒；蔡冠深熱心推動香港作為「一帶一路」重要平台的獨有優勢，是本港重要的商界領袖；盧文端是深具影響力的宗僑族群領袖，致力團結鄉親推動內地與本港經濟和文化交流。
恒基李家誠獲金紫荊
另十八人獲頒金紫荊星章，包括將出任西九管理局行政總裁的馮程淑儀、恒基兆業地產聯席主席兼董事總經理李家誠、前刑事檢控專員江樂士等；二十二人獲頒銀紫荊星章，包括海關關長鄧以海、立法會議員陳克勤、姚思榮等。多名警員在處理職務期間，受到反修例示威者襲擊，仍無畏無懼，緊守崗位，獲頒銀及銅英勇勳章。