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就抗疫提供寶貴意見 黃傑龍獲頒銅紫荊星章

2021-07-01 列印
　　今年獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層及背景，其中稻苗學會會長黃傑龍獲頒授銅紫荊星章，行政長官讚揚他致力促進政府部門與食物業界溝通，在新冠疫情下，就餐飲處所的抗疫措施，向當局提供寶貴務實的意見。黃傑龍向本報稱，過去一年半飲食業界非常困難，亦沒有想過疫情會持續如此長時間，他日後會繼續為業界發聲，希望「幫到手」。

　　澳門博彩控股主席兼執行董事、前保良局主席何超鳳及著名男高音歌唱家莫華倫亦獲頒授銅紫荊星章。



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