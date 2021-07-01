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兒童醫院地盤有「詐」彈 一度封路大塞車

2021-07-01 列印
　　啟德香港兒童醫院對開地盤昨日發現懷疑戰前炸彈，但經爆炸品處理課人員到場檢驗，證實只是虛驚，實是一米長圓柱體建築材料，隨即將其移開並離開現場。

　　事發在昨日下午四時許，在九龍灣承昌道一號香港兒童醫院對開一個地盤，有工人在工作期間發現一枚懷疑炸彈，隨即報警求助。警方到場後，初步發現一枚長約一米、重約一百磅的懷疑戰時炸彈，隨即封鎖現場調查，並疏散約一百八十名工人，並通知爆炸品處理課人員到場處理，消防員亦到場戒備。直到晚上七時許，警方證實該物件並非戰時炸彈，隨即將其移開並離開現場。



　　運輸署表示，因突發事件，介乎常怡道至承昌道的一段祥業街的來回方向，以及觀塘繞道通往宏照道的支路昨日一度全線封閉，附近交通一度十分擠塞，道路直至昨晚七時許解封。

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