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警搗賣淫集團 嫖客助妓女匯款同被捕

2021-07-01 列印
　　警方周一突擊搜查油麻地及尖沙咀區內兩間酒店、一間賓館及兩間無牌按摩院並拘捕十五人，相信已瓦解一個賣淫集團。被捕的男會計師起初為嫖客，後與妓女發生感情，協助妓女經找換店匯款回祖家，其後被賣淫集團招攬，協助計數及幫其他妓女匯錢到內地。

　　警方拘捕兩名分別本地男子及一名本地女子，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」等；十一名二十一至三十九歲的內地女子涉嫌「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」等；檢獲現金約十萬港元。



　　警方指不排除有更多人被捕，估計賣淫集團運作半年，每次服務收取嫖客九百至一千五元服務費，而妓女所得只有二至三百元。

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