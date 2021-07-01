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明年DSE精簡評核要求 包括取消中國語文科口試

2021-07-01 列印
明年DSE精簡評核要求 包括取消中國語文科口試
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　　因應疫情對學校面授課堂的影響，考評局昨宣佈，精簡明年中學文憑試十二個科目的評核要求，包括取消中國語文科口試，及精簡部份科目的筆試或實習考試評核要求，以釋出教學時間。英文科口試將繼續進行，暫定三月下旬或四月上旬至中旬舉行。有關安排只適用於明年的考生。

　　獲精簡筆試評核要求的科目共有九科，包括企業、會計與財務概論 [卷二]、中國歷史 [卷一]、設計與應用科技 [卷二]、經濟 [卷二]、倫理與宗教 [卷一]、地理 [卷一]、歷史 [卷一]、資訊及通訊科技 [卷二]、旅遊與款待 [卷二]。



　　另外，音樂及體育科亦獲精簡實習考試評核要求，其中音樂演奏的考卷取消。考評局指，因應評核修訂，相關科目各卷別或部份的佔分比例會作調整。

　　明年文憑試的甲類科目筆試，將於四月二十二日至五月二十一日舉行；暫定明年七月二十日放榜。

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