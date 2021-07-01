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李家超：港須加強情報監察系統

2021-07-01 列印
　　政務司司長李家超接受中央電視台訪問時表示，仍然有外部勢力等待機會破壞香港，本港有需要加強情報監察系統，並推動國家安全教育。

　　剛接任司長職務數天的李家超表示，未來仍然要防範安全風險，指現時很多國家都擔心中國強大及和平崛起，圖謀在各方面攻擊國家，需要注意有關風險。他認為，本港以往對國家及國安意識薄弱，有需要主動積極加強國家安全教育，樹立正確的國家安全觀。



　　李家超感謝中央提出《香港國安法》及完善選舉制度，形容屬中央施展的治港「組合拳」，維護香港繁榮穩定，未來制定法律政策時將沒有各種障礙，並在「愛國者治港」理念下，共同努力使香港全面發展。他說本港未來將盡快恢復經濟民生。

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