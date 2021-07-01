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冰鮮肉當新鮮肉出售 四店持牌人涉違例受查

2021-07-01 列印
冰鮮肉當新鮮肉出售 四店持牌人涉違例受查
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　　食環署表示，昨日在灣仔區向懷疑以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的新鮮糧食店採取突擊行動，向六間新鮮糧食店採取行動，當中四間店舖共檢獲約四百五十公斤懷疑冰鮮肉、冷藏肉及冷藏家禽，店舖持牌人因涉嫌違反《食物業規例》正協助調查，如有足夠證據將提出檢控。

　　行動期間，食環署人員亦發現其中一間處所不潔，及有員工在地上處理豬隻內臟致食物有受污染風險，已分別展開兩宗檢控。食環署發言人表示，任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。



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