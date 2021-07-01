﻿九展或變身甲級商廈﻿ ﻿業界倡覓地建新展館﻿

九龍灣國際展貿中心被財團斥資逾百億收購，計劃改建為甲級商廈，九展現有的商場、演出場館或通通不保。千禧年代初，九展已被視作獨立音樂演出的搖籃，舉辦各類音樂節。《星島日報》報道，有演出業界直言，九展屬本港少有讓小眾音樂表演的場地，讓樂壇新人登上紅館舞台前小試牛刀，面對過千觀眾作現場表演。演出以外，九展亦是本港三大展覽場館之一，吸引本地參展商租用，業界認為，除了可讓主辦方「試水溫」，亦能受惠於九展同場活動的人流，對日後失去此多元化展場感惋惜，促港府加快在九龍覓地籌劃新場館，於市區舉辦展覽及大型演出。音樂會轉戰戶外場地一九九五年啟用的九展，在千禧年代初已吸納不少獨立音樂活動。八十後樂評人林綸詩憶說，當年有電台在九展舉辦樂隊音樂會，因九展場地大、無柱，似外國的工廠一樣空蕩蕩，令演出形式亦相當多變，整個氛圍不似演唱會，反而像大型派對，頗受中學生歡迎。十年前香港未興起音樂節，九展一一年舉辦台灣呼叫音樂節，林綸詩形容為本港音樂活動帶來新變化。發展至近年，已有主流樂隊及歌手進駐九展開騷，部份音樂節則轉戰戶外場地。香港演出業協會副主席許冰心指，九展的場地可容納數百至三千人，對培育樂壇新人很重要，「新人成績好的話，在踏上紅館等大舞台前，會找數千人的場地讓其演出，培訓他們現場演出面對觀眾。」面對九展或將無以為繼，許冰心稱，雖然伊利沙伯體育館與九展Star Hall的規模相若，但兩者相比，九展是全港唯一由商業機構擁有的中小型表演場地，比起政府場地需一年前預訂，場地較具靈活性，「私營場有期就可以提供，當然要視乎音樂會是否合適。」隨着九展被收購，更可能改劃成商廈，本港將失去位處九龍市區的展覽場地。香港活動策劃展覽及舞台製作聯合總會主席鄧芷薇認為，九展與灣仔會展同樣重要，全因兩者的定位不同，會展以大型貿易展覽會為主，不少參展商來自世界各地，而九展則可提供中小型場地，以本地參展商為主。鄧芷薇認為，九展是一個容許主辦方「試水溫」的地方，例如寵物展、運動展、市集等，「若想試市場反應，但未能租用會展檔期的話，就會改往九展。」活動籌劃機構SOHO Market負責人Dan認同，九展有租金便宜、地方大的優勢，以攤檔數目為例，九展可容納的攤檔較其他商場多近四成，故近年多次在九展商場中庭舉辦市集，「九展給人平民、本地化的感覺，可吸引不少家庭客。」Dan續指，過去在九展辦市集時，正值有演唱會舉行，加上其他展覽活動，互相帶動人流，「這是商場、工廈做不到的效果。」對於日後未必可在九展辦市集，他形容感覺將失去一個多元化的場地，「小型單位要在展覽場館舉辦活動並不容易，但九展提供這機會。」公關及市場策劃公司三公有限公司聯合創始人李鑒泉認同，九展是不少本地展覽的起步點，對剛開始辦展覽的公司而言是好事，他日若改建九展，變相推高入場辦展覽的門檻。失去九展後，亞洲國際博覽館是另一個選項，但鄧芷薇直言，亞博對港人而言太「隔涉」，她分享前年曾有教育展選址九展，周日的傍晚五時人流仍然不絕，反觀在亞博舉行的教育展，人流少近一半，「還有哪裏可以替代九展？暫未想到。」