回歸日銅鑼灣血案 狂徒刀襲警員 再插心臟自殺亡

昨天是中國共產黨成立一百周年，也是香港特區回歸二十四周年，警方在港九多區重兵佈防，防止有人生事。晚上銅鑼灣有一名獨行持刀漢疑企圖殺警，從背後突舉刀插向警員，警員左肩胛骨中刀受傷。行兇後，疑兇疑畏罪用刀自插胸膛重傷送院不治。新「一哥」蕭澤頤聞訊，先後赴現場及醫院探望受傷警員，剛從北京返港行政長官林鄭月娥，亦對事件予以強烈譴責。昨晚九時許，大批警員仍於銅鑼灣一帶佈防，以防有人非法集結，其中兩名機動部隊警員在於崇光百貨對開東角道及記利佐治街燈位戒備，據網上片段所見，遇襲三十歲警員當時與同袍，正監視路面情況，其間一名孭背囊五十歲姓梁男子，悄悄走近並從褲袋拔出生果刀，從後插向該名警員左邊肩胛骨，警員遇襲後按着傷口後跳開躲避，身邊同袍即時一手按着槍袋，一手指向施襲者。兇徒傷人後轉身逃走，其間兇刀曾墮地再拾回。行兇後自刺胸口現場消息稱，有警員拔槍及用胡椒噴霧指向施襲者，兇徒自知法網難逃，用兇刀自插胸膛倒地，噴出大量鮮血。兩人分送瑪麗及律敦治醫院搶救，疑兇搶救後證實不治。警務處處長蕭澤頤獲悉事件，立即趕至現場了解，再趕往瑪麗醫院探望受傷同袍。剛從北京返港的行政長官林鄭月娥，深夜發出聲明，對事件予以強烈譴責，並對受傷警員致以慰問，祝願他早日康復。林鄭月娥又提到昨日多宗涉嫌違法及破壞公共秩序事件，譴責該等行為目無法紀，破壞公共秩序，明顯是危害社會安寧和挑戰特區政權。她全力支持警方對暴力及違法行為採取果斷的執法行動，維持治安，保障市民生命財產安全。警察員佐級協會主席林志偉接受查詢時表示，警隊管理層正徹查事件，人事科、福利部及協會會密切留意事件，跟進受傷同事醫療及福利等事宜。除這宗狂徒揮刀襲警外，警方昨午及晚上七時，亦先後在銅鑼灣及天后，拘捕兩名分別藏有利刀及仿製槍械的男子，不排除有人企圖進行暴力襲擊。警方又在旺角發現有人分發懷疑有煽動內容的宣傳單張，拘捕十一人。消息指，當中包括賢學思政召集人黃逸戰。有人禮賓府外擲易燃物此外，七一凌晨約兩時，有不法之徒向禮賓府外圍投擲易燃物品，包括邊爐氣及白電油，並引起火警，疑人逃去無蹤。