習近平：落實港區維護國安法律

慶祝中國共產黨成立一百周年大會，昨早在北京天安門廣場舉行，七萬人參加，場面盛大。中共中央總書記、國家主席習近平發表講話，指中國實現中華民族偉大復興，進入了不可逆轉的歷史進程。他談到港澳政策時，強調要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。大會昨早八時前開始，習近平身穿中山裝，率領六名中共政治局常委，以及國家副主席王岐山，登上天安門城樓主席台。出席的還有多名退任政治局常委，包括前國家主席胡錦濤、前總理溫家寶。偉大復興不可逆轉習近平發表講話指，經全黨全國各族人民持續奮鬥，中國實現了第一個百年奮鬥目標，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向着全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了。他指，要把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衞國家主權、安全、發展利益。中國共產黨絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，誰妄想這樣幹，必將在十四多億中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。談到港澳政策時，他指要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。解決台灣問題 實現完全統一對於兩岸關係，習表示堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來，任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。習近平講話歷時約一小時，其後全場合唱《國際歌》及《歌唱祖國》。