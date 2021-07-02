﻿《港區國安法》實施一年﻿﻿ 李家超：安全回來了﻿

香港特別行政區成立二十四周年，港府昨天分別在灣仔金紫荊廣場及會展，舉行升旗儀式及慶祝酒會。署理特首李家超表示，《港區國安法》實施一年以來發揮了關鍵作用，特區的安全回來了，香港現在社會及政治情況回復穩定，絕對有條件從低谷中反彈。七一升旗儀式昨早八時，在灣仔金紫荊廣場舉行。新任政務司司長李家超首次以署理特首身份主禮，行會召集人陳智思、問責官員、前特首曾蔭權伉儷，及部份中央駐港機構代表出席。護旗方隊首次採用中式步操，飛行服務隊兩架直升機亦分別懸掛國旗及區旗，飛過維港上空，消防輪及水警輪在會展對開海面行水禮。港有條件從低谷中反彈李家超在特區成立二十四周年酒會上致辭，指過去二十四年，中央一直堅定不移在香港貫徹落實「一國兩制」，即使在一九年下半年開始的「黑暴」，以及反中亂港勢力意圖利用特區選舉制度的漏洞，癱瘓政府施政甚至奪取管治權，令香港面對前所未有的挑戰，中央對「一國兩制」的初心毫不動搖，從憲制層面為香港解決問題，在一年內先後制定《港區國安法》及完善特區選舉制度，令香港社會由亂轉治，以及落實「愛國者治港」。他強調，現在社會及政治局面回復穩定，香港絕對有條件從低谷中反彈，成就更美好未來。在香港各界慶典委員會慶祝中國共產黨成立一百周年暨香港回歸祖國二十四周年系列活動啟動禮上，中聯辦副主任陳冬致辭時，引述中聯辦主任駱惠寧早前提及，中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者和領導者，沒有誰比中國共產黨更深切懂得「一國兩制」的價值，沒有誰比中國共產黨更執着遵守「一國兩制」的初心。