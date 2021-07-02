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就業數據佳 美股中段升83點

2021-07-02 列印
　　美國勞工市場數據優於預期，美股向好，標普指數早段創新高，杜指中段報三四五八六點，升八十三點；納指則報一四四八三點，跌二十點。滙控美國預託證券價格見四十五點二六港元，升零點四一港元；騰訊則見五百七十七點五三港元，跌六點四七港元。

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