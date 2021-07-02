  • 2021年7月2日 星期五
  • 30º
  • 80%
熱門： 百年黨慶習近平71授勳消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

港澳傳將有限度通關

2021-07-02 列印
　　港澳有望恢復通關，有傳媒引消息指兩地將於本月十一日起有限度通關，澳門當局指初步方向是適用於完成兩劑疫苗接種十四日後的人士；個案清零十四天後，才可實施通關便利方案。

  澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，通關便利措施適用對象，是已完成兩劑疫苗接種十四日後人士，並須持有四十八小時內核酸檢測陰性報告；來澳後亦需接受多次核酸採樣，初步設定有關人士的健康碼為藍色，活動範圍會有限制，如居住特定酒店的樓層，不可參加不佩戴口罩的活動等；部份場所如酒吧、卡拉OK等亦不得進入，確定後公佈細節。



  有傳媒引消息指，金巴及船公司已收到通知將於本月十一日復航，惟載客量限於一半。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd