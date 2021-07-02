  • 2021年7月2日 星期五
  • 30º
  • 80%
熱門： 百年黨慶習近平71授勳消費券打針優惠

日報新聞 > 港聞

打mRNA疫苗後染疫　研究指病毒量較少

2021-07-02 列印
　　美國疾控中心的研究發現，接種過信使核糖核酸mRNA疫苗的人，一旦感染新冠病毒，體內的病毒含量較少，症狀亦輕微。

　　研究參與者包括醫護和急救人員，在確診感染新冠病毒的人當中，一百五十五人沒有接種過疫苗，十六人接種了至少一劑mRNA疫苗，即輝瑞或莫德納疫苗。研究發現，已接種疫苗的患者鼻腔內的病毒含量，較沒有接種的人少四成，他們症狀均屬輕微或溫和，患病時間亦較短。



　　另外，德國生物科技公司CureVac公佈，其新冠疫苗最終試驗報告疫苗保護率不足五成，遠低於同樣採用mRNA技術的輝瑞和莫德納疫苗，這兩款疫苗都有九成幾的保護率。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd