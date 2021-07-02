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青少年接種疫苗研究 港大：暫未見嚴重不良反應

2021-07-02 列印
青少年接種疫苗研究 港大：暫未見嚴重不良反應
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　　港大青少年及兒童科學系進行青少年接種疫苗研究，比較青少年接種復必泰及科興的反應及保護力。負責帶領研究的港大青少年及兒童科學系講座教授劉宇隆指，計劃一百人接種復必泰，八十人接種科興，暫未有嚴重不良反應個案。由於接種科興疫苗的參加者尚未完成兩針及抽血，料八月才有科興數據。計劃要求參加者接種與其父母一樣的疫苗，以對比接種兩劑疫苗成年人及小孩數據。

　　另外，公務員事務局局長聶德權（圖中）昨到接種人次最多的中大醫院社區疫苗接種中心視察，他指有人特意陪同兒子打針，屬別具意義的「親子活動」。聶德權指接種數字持續上升，令人鼓舞，但現時打第一針只佔合資格接種人口三成三，遠不及一般所需的七成，呼籲市民盡快接種。



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