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五車疑非法改裝遭扣查

2021-07-02 列印
■警方截查五輛懷疑非法改裝的私家車。
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　　西九龍總區交通部特遣隊人員前晚約十時半接獲市民報案，指有人於大埔道琵琶山段非法賽車。人員接報後立即採取行動進行兜截，並於戰略位置設立觀察點及後備支援，最終發現有五輛懷疑非法改裝的私家車停泊於大埔道琵琶山段停車場，司機為五名年齡介乎二十九至四十一歲男子。

　　經初步調查後，懷疑當中有車輛被非法改裝，包括改裝「死氣喉」，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險。該五輛私家車已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。



　　警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，人員會繼續透過嚴厲的交通執法行動，保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。

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