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龍尾泳灘疑有海毛蟲出沒

2021-07-02 列印
龍尾泳灘疑有海毛蟲出沒
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　　早前有大量海膽出現的龍尾泳灘，再發現懷疑海毛蟲出沒。網上流傳一條短片，據指攝於昨日凌晨一時二十分的龍尾灘淺水區，短片中見有一條海毛蟲及海星，海毛蟲在水中不停游動。

　　海毛蟲以往都是在夏天出沒，據資料顯示，海毛蟲是底棲動物，在水底棲息，有時會在水中游動或在沙面覓食，其足部的微細硬毛滿佈毒液腺，一旦被刺傷後，傷者會有火灼般的疼痛，皮膚亦會痕癢、紅腫及灼熱，亦有機會引致嘔心及暈眩。通常是市民在泳灘赤腳行走時不慎踩中海毛蟲而被刺傷。



　　另外，港九拯溺員工會發言人指，困擾龍尾泳灘泳客的海膽，因潮漲而減少，但亦呼籲泳客仍需多加小心。

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