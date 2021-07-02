香港前日有逾六萬人接種新冠疫苗，破了單日紀錄，這個良好勢頭，與港府降低接種年齡、加推外展施針、學者解說疫苗的安全性，以至各界推出大抽獎，都有關係。另一個重要因素，是多國的變種病毒疫情升溫，令港人開始意識到，唯有打針才能保障自己的健康。 香港累計接種了三百七十二萬九千多劑疫苗，接種率升至百分之三十三點一，要達至七、八成的群體免疫屏障，還有一段距離。最近多了人打針，是一個好現象，顯示更多人認同打了針，才能保障自己，一旦染疫，起碼病情不會太嚴重，就算香港疫情反彈，個人也較為安心，工作和生活不至受太大的影響。 隨著變種病毒在多國肆虐，即使高接種率的國家，例如英國和以色列，疫情都反彈...

2021-07-02