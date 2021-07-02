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新巴城巴夥AlipayHK　推兩項電子禮券乘車優惠

2021-07-02 列印
　　新巴城巴聯同AlipayHK即日起至八月三十一日，推出兩項電子禮券乘車優惠，包括AlipayHK新用戶可獲五十元的電子禮券，及每月換領「勁賞掃」的禮券，是次優惠可配合政府電子消費券同時使用。新電子支付系統已覆蓋全線專營巴士路線，用戶使用「易乘碼」乘搭，可自動消耗禮券以扣減車資。新巴城巴推出專屬迎新獎賞，AlipayHK的新用戶可獲五十元電子禮券迎新獎賞，用以乘搭新巴城巴專營路線，包括四元禮券五張及三元禮券十張。



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