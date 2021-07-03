四支付平台搶客戰 豪派優惠 消費券明起登記 額外折扣萬元

「五千元電子消費券」將於明日起接受登記，市民最早可在八月獲得首期款項。四個指定支付平台在這場爭取客戶的硬仗，陸續推出優惠，其中支付寶AlipayHK表示，登記用戶可在一百間合作商戶中，揀選最多五份獎賞禮遇，最高總值超過五千元額外優惠，又透露日後會推出更多優惠。WeChat Pay HK則指用戶登記後，可額外獲合作商戶提供共一萬元折扣。八達通早前亦公布投放逾一億元推出連串獎賞和優惠。消費券計劃將於七月四日開始接受登記，登記期至八月十四日，合共六星期，政府呼籲市民毋須急於在首一、兩天登記。AlipayHK表示，七月四日起登記以AlipayHK領取消費券的用戶，即可在一百間商戶中揀選最多五份獎賞禮遇，最高總值超過五千元，合作商戶包括百佳、屈臣氏、領展街市等。同時，成功登記用戶如分享頁面連結給好友，分享次數最多的頭十位用戶，可各得iPhone 12 Pro Max一部。Alipay大送iPhone 12AlipayHK指八月一日起，每月消費筆數頭十位用戶，將額外獲五千元獎賞。在七月十日至八月三十一日的推廣期間，用戶最多可參與十四次抽獎，每次最多獲二十元禮券。AlipayHK向本報透露，即使消費券計劃完結，亦會根據情況，繼續推出更多優惠。WeChat Pay供萬元折扣WeChat Pay HK指已與逾一百間商戶合作，用戶登記選用WeChat Pay HK領取消費券即可自動獲得活動參與資格，可在政府五千消費券外，可獲合作商戶提供共一萬元折扣，例如去時代廣場消費，可得四百元優惠等。同時公司每日舉行現金抽獎活動，抽中的一位用戶最多可獲五千元。多個商場亦合作推優惠搶客，希慎集團旗下的利園區將送出總值逾一千萬獎賞，包括與AlipayHK合作，送出迎新禮券組合總值超過五百萬，讓顧客在利園區超過二百間指定商戶使用。朗豪坊在八月初起，一連兩月推出消費抽獎，LP CLUB會員以電子支付工具場內單一消費滿三百元，即可登記換領抽獎代幣一個。若使用四個指定支付工具，可額外換領抽獎代幣一個。獎品包括一萬元朗豪坊商場現金禮券。八達通亦推優惠，包括憑已登記的八達通卡單月消費滿一千元，可賺五十元增值額，連續兩個月最多可獲一百元，亦可於八達通App領取包括各大小商戶總值超過三千元優惠券。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報指，消費券計劃推出後，不少商戶及市民都開始轉用電子支付平台，形容香港向「無現金城市」又行近一步。