酒店女工染疫 揭消毒公司疏漏

檢疫酒店油麻地紅茶館酒店一名清潔女工確診新冠肺炎，她曾清潔確診者住過的房間。政府專家顧問袁國勇昨視察酒店後發現，女病人清潔房間前，負責消毒的公司未有按政府指引消毒房間，或令她吸入殘餘的病毒微粒。袁國勇指酒店清潔工是高危一族，必須打針，而外判消毒公司亦須遵從衞生防護中心指引工作。本港連續二十四天本地零確診「斷纜」，新增一宗本地源頭不明個案，涉及一名帶有L452R變異病毒株的四十一歲女子，她未有打針，入院後曾發燒，但兩次病毒檢測及抗體測試均呈陰性。女病人在油麻地紅茶館酒店任兼職外判清潔員，曾於上月三十日清潔一名確診印傭入住的503號房，後者亦帶有L452R。消毒時間不足 清潔劑不合指引袁國勇昨午到紅茶館酒店視察後表示，確診印傭由上月二十至二十七日入住503室，外判消毒人員於二十九日消毒房間，惟時間不足十分鐘，極不理想，正確的消毒過程至少要十五至三十分鐘。涉事消毒公司在牀褥、窗簾布等所用的清潔劑亦不符合當局指引，不能破壞新冠病毒的核酸，消毒能力較弱。袁國勇稱，女清潔工周三進入503號房執房、清潔洗手間，懷疑她在鋪牀時揚起並吸入殘餘的病毒微粒，但現階段未知有關病毒是否具傳染性。他指清潔女工可能吸入已死的病毒，或者吸入「未死晒」的病毒，目前處於潛伏期，故入院後多次檢測結果為陰性。他續稱，樣本受污染的機會低，負責檢測的實驗室水平很好，病人須繼續留院。女病人與丈夫及兩名子女居住在香港仔利港中心，其二十一名緊密接觸者，以及家人的二十一名緊密接觸者已送檢疫。患者子女就讀的英皇書院及庇理羅士女子中學須暫時停課。同時，本港昨天新增十宗輸入個案，分別來自英國、印尼及俄羅斯，當中八人帶有L452R。