﻿譴責孤狼式本土恐怖襲擊﻿ ﻿鄧炳強：美化暴力「滿手鮮血」﻿

銅鑼灣前晚有一名男子持刀重傷一名警員，行兇後用刀自插胸膛，最終不治。保安局局長鄧炳強及政務司司長李家超譴責事件為「孤狼式恐怖襲擊」，鄧批評美化暴力的人「滿手鮮血」。警方亦強烈譴責有人稱呼疑兇為「烈士」。據悉，疑兇五十歲未婚，任職採購員，與父母同住，無精神病及刑事記錄，警方在其身上發現一隻USB，內有疑似多封「遺書」。遇襲警員左背嚴重受傷，在瑪麗醫院完成手術，情況由危殆轉為嚴重，正在深切治療部留醫。鄧炳強昨到醫院探望，指該名二十八歲警員傷口深十厘米，傷及肺部。他加入警隊約八年，目前駐守機動部隊。目前案件暫定為「意圖謀殺」，初步調查後詳細，屬「孤狼式本土恐怖襲擊」。遇襲警員危殆轉為嚴重他透露，根據疑犯家中檢獲的電腦及文件，顯示他受到激化，但仍在調查事件，「平時很多人不停鼓吹暴力、煽動仇恨、煽動憎恨社會，煽動憎恨國家，以及美化這些暴力行為、美化這些襲擊行為，其實這些正正是導致今次不幸事件的主要原因，除了兇徒要負責之外，這些背後的推手，這些人亦是滿手鮮血，我希望大家一定要對這些人予以譴責。」政務司司長李家超昨向受傷警員致以深切慰問，同時嚴厲譴責「孤狼式」恐怖襲擊，建議市民提高警惕，留意身邊可疑人物和物品，在安全情況下盡可能向警方舉報和協助執法部門工作。據悉，疑兇名為梁健輝，五十歲未婚，在維他奶集團任職採購員，與父母同住新蒲崗一幢唐樓。警方在他身上檢獲一隻USB，發現類似遺書的資料，提及襲警的部署，形容殺警後會自殺，但無特定日子及人選，警方相信不涉及同黨及組織。消息又指，USB內有部份文章，講述市民失去自由及不滿。維他奶集團發內部通告證實事件。警方表示，有網上留言向疑兇致敬，呼其為「烈士」、「勇者」，對此表示強烈譴責，強調這是公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為。有市民傍晚響應網上號召，到銅鑼灣崇光百貨外獻白花，大批警員在現場拉起封鎖線，期間發出亂拋垃圾定額罰款告票。此外，由四個警方職方協會組成的警察評議會職方協會發表聲明，強烈譴責事件。懲教署四個工會亦譴責有人英雄化襲警兇徒行徑。