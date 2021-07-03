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學者憂引起模仿襲警自殘行為

2021-07-03 列印
學者憂引起模仿襲警自殘行為
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　　對於一名男疑犯前晚在銅鑼灣重傷警員後自殘，最終不治，香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝（見圖）形容，事件屬悲劇，或會引起其他人模仿襲警及自殘等暴力行為，建議停止在網上挑起更多仇恨，並要放下報復心態。

　　葉兆輝認為，不應鼓勵刺警及自殘的行為，形容過去發生極端事件後，部份人未能疏導仇恨情緒，而精神健康欠佳的人士或會仿效有關暴力行為，強調目前最重要是不要進一步鼓吹暴力，他說理解市民情緒會鬱結，建議遇到情緒不安時，應向專業人士尋求協助。



　　另外，執業大律師龔靜儀表示，畏罪自殺疑兇襲警的行為，有機會違反《港區國安法》，她指「恐怖活動罪」條文訂明參與實施造成嚴重社會危害的恐怖活動，即屬犯罪，包括針對他人的嚴重暴力。

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