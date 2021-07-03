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傳醫護爭執致延誤救警員 瑪麗澄清訊息失實

2021-07-03 列印
　　網上有傳言指，有政見不同的瑪麗醫院醫護，就是否需要為遇襲警員進行電腦斷層掃描，發生爭辯，導致診治延誤。瑪麗醫院昨回應指，有關言論並無根據，呼籲停止轉發不實訊息。

　　院方解釋，當時醫護人員按病人臨牀情況迅速作出專業判斷，即時展開急救，包括進行電腦斷層掃描作診斷，以及安排手術。



  遇襲警員家屬及同僚事後亦感謝醫護人員的治療及專業表現。院方強調，醫護人員一直秉持專業精神，為所有病人提供一視同仁的服務。

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