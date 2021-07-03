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涉煽惑非法集結 鄒幸彤還柙候審

2021-07-03 列印
　　支聯會副主席鄒幸彤在今年六四被指宣傳未經批准集結，上月被捕後獲准保釋，至六月三十日再被警方拘捕，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。案件昨日在西九龍法院提堂，辯方申請毋須答辯，控方不反對。香淑嫻裁判官最終下令將案件押後至七月三十日再訊，期間鄒幸彤不准保釋，還柙候審。三十六歲的鄒幸彤被控於今年五月二十九日至六月四日期間，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。



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