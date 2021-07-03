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港澳本月通關機會不大 姚思榮倡訂「熔斷機制」

2021-07-03 列印
港澳本月通關機會不大 姚思榮倡訂「熔斷機制」
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　　港澳爭取恢復通關，旅遊界立法會議員姚思榮（圖）昨表示，據悉港澳政府有共識盡快通關，但雙方未就通關的實際具體安排磋商，而且本港社區前天再現初步確診個案，料本月十一日港澳能夠通關的機會不大。

　　姚思榮建議參考新加坡旅遊氣泡，訂立「熔斷機制」，如以幾日的平均確診數字作疫情評估，會比較清晰和務實，而非僅因一宗個案就致不能通關。澳門旅遊業議會會長胡景光稱，最終落實日期仍有待官方公佈，香港前天的初步確診個案亦為通關添變數，有待專家判斷疫情風險。當地旅遊業界於疫情後推出新安排，例如海上遊及直升機遊等，相信有關活動會受港人歡迎。另外，隨著疫苗接種普及，歐盟啟用新冠疫苗電子證書，民眾只需用手機出示二維碼，便可提供疫苗接種證明、病毒檢測結果等，自由往返歐盟國家，毋須隔離。歐盟二十七國中，有二十一個國家在啟用前已準備就緒。



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