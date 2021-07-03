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總商會打針抽獎逾34萬人登記

2021-07-03 列印
　　打針抽獎陸續有來，香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」昨天開始接受登記，市民反應熱烈。總商會總裁梁兆基說首日登記截至下午五時，約三十四萬人已報名參加抽獎。

　　總商會總裁梁兆基表示，歡迎所有已打兩針的合資格人士登記，首輪抽獎將於二十二日舉行，「那些仍未打第二針的市民仍有充裕時間登記，而稍後亦會進行六輪抽獎，包括於九月二十九日截止的最後一輪抽獎，希望藉着活動幫助提高接種率。」今次獎品總值超過四千三百萬元，包括三架平治房車。



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