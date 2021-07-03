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單日6.98萬人打針創新高

2021-07-03 列印
　　公務員事務局局長聶德權表示，昨天單日疫苗接種人次再創新高，達六萬九千八百五十三針，而過去七日平均每日亦有超過五萬六千三百零七人接種疫苗。

　　另外，香港中華總商會昨推出疫苗接種津助計劃，向九月三十日前已打兩針的在職人士，發放一千元津貼，鼓勵他們盡快接種疫苗，預期不少於三千人受惠。計劃下周一起接受登記，在九月三十日前已打兩針，而月入又不高於一萬五千元的在職人士，若任職的公司沒有提供有薪疫苗假，或因接種疫苗請假而被扣薪，可親身到樂群社會服務處的中心登記。



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