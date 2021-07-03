  • 2021年7月3日 星期六
  • 32º
  • 72%
熱門： 刺警維他奶疫苗消費券袁國勇

日報新聞 > 港聞

台增57本土病例 環南市場41人染疫

2021-07-03 列印
　　台灣新增五十七宗新冠肺炎本地個案，再多十五名患者病逝。台北市對市內大型批發市場進行大規模篩檢，發現位於萬華區的環南市場有四十一人結果呈陽性。環南市場須關閉三天消毒，下周二起持檢測陰性證明才可入內。

　　台北市長柯文哲等人到場視察，他指從阿公店引發的萬華區社區大感染，預計之後會有一些比較小的社區感染，包括人流極大的批發市場。市政府會繼續擴大篩檢範圍，找出社區的隱形患者，同時大規模為民眾接種疫苗，最後再進行一次篩檢。



　　另外，內地昨增十八宗新冠病毒輸入病例，無新增死亡個案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd