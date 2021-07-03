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無為員工供MPF 區議員王進洋被捕

2021-07-03 列印
　　離島區議員王進洋於社交平台上表示，昨早於家中被捕，稱「只是一宗與強積金有關而被通緝的案件」，不是涉及國安法及刑事罪行，指他無在限期內補交強積金一事而需要上庭，已獲准保釋。

　　消息指，警方接獲王進洋女友報案，指雙方在大嶼北東涌一單位發生錢銀糾紛，於是到王進洋寓所調查，警方查閱其身份證後，發現他因無為員工供款強積金，遭法庭通緝，於是將他拘捕。



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