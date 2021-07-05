﻿一度輪候逾句鐘 155萬人登記消費券 塞爆系統

五千元電子消費券昨天開始接受網上登記，政府中央系統早上六時開放，市民蜂擁登記，截至傍晚，有近一百五十五萬人完成登記，佔合資格領取者兩成多。由於公眾反應太踴躍，選用「智方便」應用程式登記的頁面一度大塞車，須輪候逾一小時。財政司司長陳茂波指，市民在未來兩周內完成登記，都可以最快在八月一日收到首期電子消費券，毋須過急。「消費券計劃」昨早六時起接受網上登記，全港十八歲以上的七百二十萬人合資格申領。截至昨午六時，近一百五十五萬名市民完成電子登記，其中超過一百三十萬人利用去年一萬元現金發放計劃資料，回答保安問題作身份認證。本報記者昨早到中央網站實測，發現保安問題包括聯絡電話號碼的最後四位數字，以及銀行帳戶號碼最後五位數字等，完成登記需時數分鐘。鄧家彪：政府低估市民反應另一登記方法，是選用「智方便」，但上午登入人數太多，一度顯示需排隊逾一小時。政府其後解釋，系統昨早極為繁忙，並一度故障，情況在下午已逐步改善。第三種登記方法，是選用一般流程，須在三十分鐘內完成六個步驟，包括閱讀聲明及承諾、填寫身份證及簽發日期、完成圖片及身份認證，揀選平台及填寫平台號碼、填個人聯絡資料、申報「在港居住要求」等，其間要通過多個拼圖驗證碼；如透過Alipay及八達通等應用程式，再轉至中央網站登記，則要等候數分鐘。但Tap & Go拍住賞前晚一度有數千用戶排隊登記，需約二十分鐘才能登入。工聯會九龍東總幹事鄧家彪形容「智方便」大堵塞，是「開閘失蹄」，認為政府低估了市民的反應。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，政府低估了登記流量，又指「智方便」上周只有五十萬用戶，但昨早一度有七十萬人排隊，估計有大量非用戶誤入登記頁面，導致網絡堵塞。財政司司長陳茂波昨早分別在新界社團聯會及民建聯陪同下落區，協助市民登記。他指，市民如在未來兩周完成登記，都可在八月一日收到首期消費券，呼籲公眾毋須急於登記。Alipay用戶額外可賺1.3萬此外，四個指定平台均推出優惠，吸引市民使用，其中AlipayHK用戶最多可額外賺一萬三千多元，包括用戶可在近百間合作商戶中，挑選最多五份獎賞禮遇，最高總值八千八百八十五元；WeChat Pay HK用戶最多可額外賺約一萬五千元，包括一百間商戶提供的過萬元優惠券；八達通用戶可多賺三千多元，包括合作商戶提供的逾三千元優惠，此外，Tap & Go拍住賞用戶亦可多賺三百元。