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﻿小商販推優惠冀分杯羹

2021-07-05 列印
　　港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮預料，在電子消費券計劃下，小商販可提升兩、三成生意額，但大集團總會得益較多。但他強調，小商販不會坐以待斃，不少商舖都推出優惠，例如油尖旺區商販計劃舉辦「重振地區經濟」購物活動提供抽獎，獎品包括手機、酒店套票等。

　　「詠藜園」東主楊太表示，預計計劃能帶來很可觀的收益，目前詠藜園已安裝八達通及AlipayHK兩種支付平台，並和隔壁的素食館巧膳坊合作，顧客只要在詠藜園消費滿三百元，即可獲巧膳坊三十元現金券一張；如消費滿一千元，則可獲一百元現金券，希望以此回饋客戶，並鼓勵更多人食齋。她透露，隨着計劃展開，正籌劃與不同商戶合作，加推優惠。

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