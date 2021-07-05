不排除有更多人被捕 網上煽惑殺警及縱火拘男女

警方昨日以涉嫌煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖，拘捕一男一女，指他們涉嫌在七月二日，利用社交媒體發表煽動暴力的言論，其中一人煽惑他人殺警，另一人則煽惑他人向警察建築物縱火。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，七一銅鑼灣襲警案（右圖）發生後，有不法份子繼續在網上發表鼓吹暴力的言論，經調查鎖定兩名疑犯，昨早分別在天水圍及沙田，以煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖，拘捕一男一女，年齡分別為二十六歲及二十歲，期間檢獲兩部手機。調查仍在進行中，不排除更多人被捕。譚威信續指，初步調查顯示，兩人並不認識，他們涉嫌在七月二日，分別在不同的社交媒體發表煽動暴力言論，其中一人煽惑他人殺警，另一人則煽惑他人向警察建築物縱火。此外，他們涉嫌觸犯法庭二○一九年十月已頒佈的臨時禁制令，該禁令禁止在互聯網平台鼓勵、煽動使用或威脅使用暴力，違反者可能構成藐視法庭罪。另涉觸犯法庭禁制令譚威信強調，言論自由並不包括恐嚇、騷擾、煽動使用暴力及鼓吹恐怖活動，強調有關行為無論在線上或線下，都屬違法。他提醒市民，不法之徒利用互聯網散播暴力及仇恨，希望以此分化社會，嚴重破壞法紀，扭曲正常價值觀，警方對此絕不會姑息縱容。此外，被問及立法會議員何君堯在二○一七年一個活動上，曾指要對港獨人士「殺無赦」，有關言論是否屬煽動，譚威信回應指，每個案件有其獨特性，不便評論。另外，襲警後自殺亡的維他奶集團採購部主任，維他奶公司一份內部通告曾形容他「不幸逝世」，引起內地民眾爭議。據內地傳媒報道，全國多地商戶自發下架維他奶的產品。