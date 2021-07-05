工聯會黃大仙攤位 助長者登記消費券

工聯會昨天在黃大仙一間社區中心協助長者登記電子消費券，工聯會九龍東總幹事鄧家彪及社區幹事李健聰到場，為約一百位長者講解流程，並協助長者登記。有長者表示登記順利，填寫表格簡單，大約五分鐘便完成填表，但擔心書面提交表格會較遲領取消費券；有長者選用「智方便」申請時，系統顯示要輪候一個多小時；亦有長者指，登入時發現需輪候逾一個小時，會等多幾天，再在網上申請。此外，香港失明人協進會在社交媒體發文指，有視障人士向他們反映，使用「智方便」應用程式登記時，要求掃描身份證，但視障人士對準角度拍攝有一定困難。同時，失明人士使用其他認證方式時，驗證的語音功能只以英語讀出，有不懂英語的視障人士無法完成步驟。協會批評，政府並非首次推出有關全民登記計劃，但綜合多次經驗，仍無法達致無障礙標準，對此極度失望。