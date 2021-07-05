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登記消費券糾紛 躁妻斬傷夫手指

2021-07-05 列印
　　五千元電子消費券登記掀起熱潮，更引發一宗家庭血案。元朗一對夫婦疑因消費券登記問題而爭吵，妻子涉拿菜刀斬傷丈夫的手指後被捕。

　　事發昨日下午一時許，元朗十八鄉路一百三十八號翹翠峰一座，警方接獲一名四十七歲姓余男子報案，指遭老婆斬手指，救護員趕到現場為男傷者初步包紮，再送往博愛醫院治理。同齡的姓劉妻子涉嫌傷人被捕，警方正進一步調查事件。



　　消息指，夫婦二人結婚十多年，育有一名兒子。事發時，夫婦在家中爭論登記消費券的事，疑因未能達成共識而引發口角，妻子情緒激動，懷疑有人入廚房取來一把菜刀，斬傷丈夫的手指，丈夫遂報警求助。

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