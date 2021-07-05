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新一代「飛天」出艙服 如微型載人航天器

2021-07-05 列印
新一代「飛天」出艙服 如微型載人航天器
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　　兩名航天員身穿中國自主研制的新一代「飛天」艙外航天服，完成中國空間站首次出艙活動。艙外航天服相當於微型載人航天器，頭盔有四層結構，內兩層是壓力面窗，中間充氮，可隔熱和防結霧；外層是可更換的防護面窗，避免劃傷面窗後影響視野；最外層是濾光面窗，按需要放下或打開，以防太陽光線射入眼睛。

　　航天服支持長達八小時的艙外活動，航天員更可通過飲水袋飲水。雖然每件航天服重達一百三十公斤，但穿脫起來分別只需少於五分鐘。官方未公佈新一代航天服的造價，但上一代每件價值三千多萬人民幣。



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