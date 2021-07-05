染疫印傭清潔女工 變種病毒基因相同

油麻地紅茶館酒店一名兼職清潔女工日前確診新冠肺炎，她曾清潔一名確診印傭入住過的房間。港大公共衛生學院教授潘烈文向傳媒證實，染疫清潔女工帶有Delta變種病毒，其病毒基因排序與上述印傭一樣，推斷她很大可能在酒店房內受病毒污染或感染。紅茶館兩環境樣本陽性若患者的病毒檢測轉為陽性，會較容易分辨是真正受感染，或是受到殘餘病毒污染。此外，衞生防護中心在紅茶館酒店採集的四十四個環境樣本中，有兩個樣本對病毒呈陽性，均來自確診印傭房間浴室的洗手盆。染疫清潔女工的密切接觸者，及曾到訪的地方，暫時沒有新增確診個案。