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女子古洞水塘行山失蹤

2021-07-05 列印
女子古洞水塘行山失蹤
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　　四十二歲女子黃煒琳前日前往古洞水塘行山後不知所終，家人恐防不測在網上發文尋人。警方昨日接獲報案，警方、消防及政府飛行服務隊直升機昨進行搜索。現居在澳洲的女事主胞妹表示，女事主前日中午出門，曾向父母指行山後會回家食晚飯，但到晚上九時仍然未回家，電話又無人接聽，於是報警。



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