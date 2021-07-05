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新一期網上互動體訓接受報名

2021-07-05 列印
　　為鼓勵市民疫情期間在家運動，康樂及文化事務署今年一月推出網上互動體育訓練課程，由專業教練實時指導，讓市民在家繼續鍛煉身體，建立健康生活模式。新一期課程陸續接受報名，費用二十元，名額先到先得。

　　課程有不同體育活動可供選擇，包括健體舞、親子健體、太極、瑜伽等；由相關體育總會設計內容，適合不同年齡人士參加。



　　參加者須自備電腦或手機等，下載Zoom軟件程式，在家中劃出一個約兩米乘兩米的空間，並把運動範圍內的家居物品搬開以免危險。

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