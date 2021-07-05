公屋火警視像警報 聽障戶免費安裝

房屋委員會因應聽障租戶的需要，免費在其公屋單位內安裝火警視像警報系統，讓他們盡快覺察到火警警報。考慮安裝系統的聽障租戶可聯絡所屬屋邨辦事處。房委會發言人表示，去年三月推行自願計劃在公屋單位內安裝火警視像警報系統，發現該系統無論在炎熱天氣或潮濕環境下的運作均可靠妥善。由於成效理想，將計劃推廣，在聽障租戶提出要求及簽訂承諾書後，便會安排安裝，至今已經在三十四個公共屋邨中逾四十個單位完成安裝。一旦大廈火警鐘響起時，單位內的警報系統會同步閃動，讓聽障租戶提高警覺。