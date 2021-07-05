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四川小鎮「熊出沒」頻仍

2021-07-05 列印
四川小鎮「熊出沒」頻仍
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　　本年多地出現多宗有人目擊熊出現城區的例子。上周六的凌晨四時多，中國四川省甘孜藏族自治州石渠縣尼呷鎮再有「熊出沒」的案例。

　　據當地網友的拍攝的影片可見，當時拍攝者於行駛中的汽車內，馬路邊有一隻熊正在奔跑（見圖）。



　　新華社方面及後向石渠縣了解，當地目前已採取安全防範措施，確保當地居民安全。

　　上月十八日北海道札幌市區凌晨亦有熊出沒事件，不過就導致四人受傷。



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