﻿「智方便」續塞車 市民不耐煩 登記消費券關卡多 政府允改善

「五千元電子消費券」登記昨天踏入第二日，公眾反應持續熾熱，截至昨晚十一時，近三百一十萬市民完成登記。不過，政府中央系統惹來不少批評，其中「智方便」登記頁面一連兩日要等候逾一小時。有市民反映，圖片驗證太模糊，登記限時太短；亦有人去年更換身份證後，不能透過派一萬元現金的資料認證。政府解釋，許多本身無「智方便」戶口的市民，誤入「智方便」頁面登記，導致系統不勝負荷。當局改善安排，晚上宣佈由今日凌晨三時起，使用「智方便」作身份認證的市民，必須透過「智方便」應用程式登記。政府表示，截至昨晚十一時，共有近三百一十萬市民完成消費券登記。本報記者昨日上下午兩度嘗試用「智方便」登記，系統均顯示有約九萬人等候，須等待逾一小時，但其餘兩種方式則運作暢順。310萬人已登記財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，「智方便」系統過去兩天極度繁忙，因許多市民本身無「智方便」戶口，須立即登記，單是前日，便新增四萬個戶口，數量是平日的十多倍，導致系統無法負荷。當局改善安排，政府資訊科技總監辦公室宣佈，由今日凌晨三時起，市民如透過「智方便」作身份認證，須直接透過「智方便」應用程式登記，以確保選擇此方法的市民都是「智方便」用戶。亦有市民表示，如經一般流程申請，須在三十分鐘內完成，時間過於緊逼；亦有人指，在登記期間，須通過多個「我不是機械人」的圖片驗證，有些圖片太模糊，難以辨識，導致反覆驗證多次；有不懂外文的視障人士說，系統驗證的語音功能只有英語，十分不便。當局晚上亦表示登記時限由三十分鐘延至四十五分鐘，讓市民有更充裕的時間進行登記。至於多個圖片驗證，王學玲回應指是Google用以防範網絡攻擊，屬必須設置，但政府會研究減少問題的數量。同時，有市民表示，去年收取一萬元現金後，更換了身份證，但除身份證簽發日期外，手機號碼、銀行帳戶均沒改變，但他登記領消費券時，經一萬元現金計劃的方式驗證身份，按要求多次輸入聯繫電話及銀行帳戶，系統都指資料有誤，無法通過安保問題，只能改用一般流程登記。本報就此向政府查詢，更換身份證會否影響登記，截稿前未有回覆。更換新身份證疑無法驗證此外，書面申請昨日開始接受交表，大批市民在油麻地九龍中央郵政局等地排隊，但有長者批評，遞交時才知悉要身份證影印文件，批評安排十分不便。資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報表示，如政府沒更新資料庫，更換身份證的市民，有可能不能透過一萬元現金計劃驗證身份。此外，圖片驗證屬必要的網絡安全設置，他認為可減少次數，但安全性亦會下降。工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議政府透過電話短訊傳送一次性密碼，取代圖片驗證。