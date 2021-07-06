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﻿消委會接三投訴 涉預繳消費

2021-07-06 列印
　　電子消費券未發出，消費陷阱已滿佈。消委會接獲三宗關於「五千元電子消費券」的投訴，其中兩宗涉電訊服務，有市民以消費券早鳥優惠，透過預繳式消費，與某電訊服務供應商簽合約，以得到30GB數據，惟之後發現貨不對辦，帳戶只寫有12GB，即使向服務商投訴，對方指表示系統有問題會盡快處理。另一宗投訴，消費者向電訊商預繳消費券購買產品，其後商戶以缺貨等原因，要求消費者購買其他產品。最後一宗投訴與支付平台有關，消費者使用該平台的Apple Pay、Samsung Pay相關服務，但與手機掛鈎後，發現將無法使用購物券。

　　消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，若果打算一次性使用五千元消費券，以購買大額產品，須留意合約條款，包括是否需要墊支金額等；若果市民購買現金券，則要留意使用期限及條款。此外，她提醒商戶，在推出優惠前，要確保有足夠貨品，同時銷售員要了解計劃詳情，否則影響商譽。

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