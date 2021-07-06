網上討論平台提及「斬警員」 煽惑他人殺警再拘一漢

銅鑼灣七月一日晚上發生刺警案後，網上出現不少煽動針對警員的暴力言論。警方昨天再拘捕一名男子，他涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪，其言論提及「斬警員」及設定襲擊的日子。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，繼七月一日銅鑼灣發生「孤狼式恐怖襲擊」案件後，警方發現網上有人發表煽動以暴力針對警員的言論。警方鎖定一名三十四歲本地男子，昨天在油麻地將他拘捕，拘捕行動中檢獲一部手提電話。警油麻地拉人檢手機譚威信透露，被捕男子於七月二日在一個網上討論平台發佈涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪的言論，字眼涉及「斬警察」的字眼，以及設定一些日子表示屬「斬警察」的日子。警方相信案件與「七一」刺警案有關，正調查犯案者是否涉及組織。警方前天已拘捕一男一女，涉嫌煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖。警方稱，昨天的拘捕行動是前天的延續，不排除稍後會有更多人被捕。至於對煽動相關言論有回應的人士是否違法，譚威信指，每宗案件有其獨特性，難以一概而論。但他強調，言論自由不包括搔擾、恐嚇及煽動暴力，言論自由不是絕對，必須在法律框架下進行，每個人都應該為自己的言論負責。此外，專欄作者石鏡泉前年出席撐警集會時曾發表「藤條水喉通打仔」言論，有記者問及相關言論是否煽動暴力，譚回應指，不宜公開評論，有否干犯相關罪行要視乎發佈言論人士的發佈意圖，重申任何人鼓吹暴力、煽惑他人犯法等，都有可能觸犯法例，警方會一視同仁調查，並視乎證據作適當行動。