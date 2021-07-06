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日報新聞 > 港聞

傳維他奶人力資源總監離職

2021-07-06 列印
　　維他奶集團早前傳出一份內部通告，形容其前員工、銅鑼灣襲警案的梁健輝「不幸逝世」，遭到內地民眾抵制，內地零售商將其貨品下架。維他奶其後澄清，該通告由一名員工私下撰寫，會追究責任。網上昨日流傳一份維他奶內部備忘錄指，香港區人力資源總監已離開公司，即時生效。集團首席人力資源總監將兼任香港區人力資源總監職責，直至任命繼任人。

　　維他奶早前澄清，有關內部通告由一名員工私下撰寫並轉發，未經授權，強調正調查事件並保留追究該名員工法律責任的權利。



股價大跌15%

　　同時，消息指維他奶公司收到炸彈恐嚇訊息，已報警處理。警方指出，昨早十一時許收到報案，指有人在網上表示，會到屯門河田街一家公司放置炸彈，警員搜索後沒有發現，列為刑事恐嚇，暫未有人被捕。此外，維他奶股價昨日曾跌百分之十五，低見二十五元，創逾五十二周低，全日收報二十五點九五元，跌百分之十一點七。

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