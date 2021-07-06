  • 2021年7月6日 星期二
  • 31º
  • 74%
熱門： 一號風球天文台消費券MIRROR打針優惠

日報新聞 > 港聞

美駐港總領館 職員初步確診

2021-07-06 列印
　　美國駐港總領事館昨晚公佈，一名職員初步確診新冠肺炎，該職員沒有接觸公眾。領事館今天暫停開放，以進行消毒，今天所有美國公民服務和簽證申請的預約取消。美國總領事館重申一直遵守所有外交人員及其家屬的入境、檢測和隔離要求，已採取一切適當防疫措施。

　　另外，港府宣佈，進一步擴展新冠疫苗接種計劃至所有合資格訪客，涉及二千多名持有有效旅遊證件，因疫情而需要繼續在香港逗留的訪客。政府發言人說此舉有助防止病毒在社區傳播；由即日起，相關訪客可在辦公時間內帶同旅遊證件等文件，前往郵政局預約。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd