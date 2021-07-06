熱帶氣旋移向廣東 今或掛一號波

挪威媒體指出，社交媒體的流行衍生出不切實際的審美標準，令部份人過份追求一些無法實現的目標會導致出現「身體焦慮」的心理不適。為遏制此情況，挪威近日推出新法例，網紅在社交媒體上分享修飾過的身體照片而拒不承認照片是編輯過的將會觸犯法例。不過法案意外獲挪威網紅群體的廣泛支持，他們表示，該法案能讓人們意識到，一些身材其實是無法擁有的，同時也避免了濾鏡可能產生的問題。 挪威兒童和家庭事務部起草的這份修正案已經在議會以七十五比十五票通過。修正案明確表示，廣告中使用的照片如果對身材、體形或皮膚進行過編輯，將需要用該部門設計的標準化標籤進行標註。違法將面臨罰款和監禁。然而當局亦承認，法律可能...

2021-07-06