  • 2021年7月6日 星期二
  • 31º
  • 74%
熱門： 一號風球天文台消費券MIRROR打針優惠

日報新聞 > 港聞

熱帶氣旋移向廣東 今或掛一號波

2021-07-06 列印
熱帶氣旋移向廣東 今或掛一號波
Previous Next

　　踏入炎夏，又是打風季節。受熱帶氣旋以及低壓區影響，天文台表示，今早或會掛一號風球，料明後兩天狂風驟雨增多，周末期間天氣酷熱。

　　於呂宋以東的熱帶氣旋正橫過呂宋海峽，正移向廣東東部沿岸至福建一帶，但其環流細小，主要影響廣東東部，中心附近最高持續風速約每小時四十五公里。另外，位於南海中部的低壓區亦有所發展，正移向海南島，為廣東沿岸帶來不穩定天氣。天文台表示，會考慮今早或發出一號風球。



　　此外，本港今年上半年異常溫暖，一至六月平均最高氣溫二十六點三度、平均氣溫二十三點三度及平均最低氣溫二十一點三度，均是有記錄以來同期的最高。而六月降下數場大雨，該月總雨量為六百二十八毫米，比正常值高出兩成八，紓緩了過去數月非常乾旱的狀況。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd