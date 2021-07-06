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鄧炳強：年輕人守法意識仍薄弱

2021-07-06 列印
■林鄭月娥與鄧炳強等，昨出席「香港國安法法律論壇」，眾人合照。
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　　保安局局長鄧炳強昨在「香港國安法法律論壇」上表示，社會整體尤其年輕人的守法意識仍然薄弱，港獨份子並無完全放棄，利用媒體、文化藝術、擺街站，書店出售刊物宣揚抗爭等方式持續。

　　鄧炳強指出，《港區國安法》實施一年後，發揮強大的震攝力，參與勾結、與外部勢力聯盟的人士紛紛「退場」或解散組織，亦有人潛逃外國，國家安全風險大為減少。　　　　特首林鄭月娥表示，《國安法》令香港由亂轉治，並無對港人的權利造成影響，批評有外國勢力或傳媒過去一年不斷質疑及抹黑有關法例，是站不住腳，虛偽及雙重標準。她形容本地、海外及網媒數目較去年有增無減，每日監督批評政府，新聞自由並無受削，而過去一年無法舉行集會是因為疫情，任何人不應借題發揮或胡亂批評。



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